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Иван Карпов: «Я алкоголик. Понял, что нужна женщина, иначе сдохну. Жена – мой стоппер»

Инсайдер Иван Карпов рассказал о своих проблемах с алкоголем.

– Я посмотрел с тобой 4-5 интервью на ютубе. Ты везде с бутылочкой или бокалом пива.

– Это сознательно. Поддерживаю имидж алкоголика.

– Зачем тебе это?

– Своеобразный байт. Пьяный мастер Джеки Чан. Как в гонконгских боевиках моего детства.

– Ты с пивом в видео из 2020-го и с пивом в 2024-м у Нобеля. Что изменилось за эти четыре года?

– У Нобеля получилось случайно. Мы с ребятами стояли у входа, и меня спросили: чай, кофе, вода, пиво? Уточняю: а какое пиво? Перечисляют. Говорю: блин, я пью вот такое. Отвечают: давай купим.

Изменилось многое за четыре года. Тогда я бухал сколько хотел. Очень сильно. Олды помнят кружки́, мою незабвенную поездку в Питер (Карпов ушел в загул, пропустил самолет и три поезда и рассказывал об этом в телеграм-канале – Спортс’’).

Сейчас выпиваю дважды в неделю. Мой пивной вечер – это шесть банок пива. Обычно пять крепких (6 или 6,5 градусов), одна – завершающая слабенькая (5 градусов).

– Два дня в неделю – это прямо режим?

– Да, ограничения. Потому что иначе могу пить почти каждый день – и много.

– Кто автор ограничений?

– Они сформировались сами, но первопричина – любимая жена Оксана. Мы вместе два года. Долгая борьба.

– Она тебя спасает?

– Абсолютно точно. Она мой стоппер, моя семья, моя любовь.

– Это вторая жена?

– Да. Первая не смогла. И я не был готов. Это одна из причин развода – я был слишком необуздан.

– Если жена перестанет следить за ограничениями, сам ты не сможешь?

– Мне будет тяжело.

– Вчера (интервью записывалось два дня – Спортс’’) ты назвал себя алкоголиком. Ты алкоголик?

– Конечно.

– Как так вышло?

– Если пьешь с подросткового возраста – с класса седьмого, наверное, – как-то привыкаешь.

– В школе многие пьют алкоголь, но не становятся алкоголиками.

– Все бухают по-разному. Я не запойный – есть люди, которые начинают пить и не могут остановиться неделями. От первой до второй жены прошло два года. Как выглядел мой формат жизни: напился, проснулся, день не пьешь, на следующий или через день снова бухаешь. Реже – два подряд. Мне не обязательно заливать в себя снова и снова каждый день без остановки.

Но есть другой нюанс: не умею останавливаться. В какой-то момент сознание отключается, и я себя уже не контролирую, а потом ничего не помню. Кружочки не самое страшное.

– Что страшнее?

– Когда мычишь, к людям пристаешь. Животное поведение. И это много раз вредило. Доходило до увечий. В челюсти – две титановые пластины. Был на дне рождения друга и потерял контроль. Потом, говорят, ушел ночью на Тверскую. Следующее воспоминание: стою дома, все в крови – руки, тело. Жена в #### [шоке], ребенок спит. Ложусь на диван – заливаю его кровью. Жена хотела вызвать ментов, я сказал – не надо. Утром приехала скорая, положили в больницу.

Врач сказал, что очень похоже на акцентированную двойку человека, который занимался [единоборствами]. Я упал, ударился затылком. Пропал паспорт, кошелек, телефон – видимо, бомжи обшарили.

Двойной перелом челюсти, один из зубов треснул пополам вертикально. Часть вынули, часть осталась. Ввинтили туда шуруп, вытащили. Потом операция на челюсть – с двух сторон переломы скрепляли титаном. Но сделали плохо. До сих пор чувствительность подбородка и нижней губы на 30% утеряна – будто все онемевшее. Потом объяснили: когда оперировали, задели нерв.

– Тебе было страшно за жизнь?

– Как раз перед тем, как понял, что нужна женщина. Иначе сдохну. Полная пустота. Отсутствие цели, кроме профессиональной. И то она в целом сбылась – не знал, куда идти дальше.

Когда просыпаешься с воронежским корешем на газоне напротив гостиницы «Украина» без телефона, а потом узнаешь, что приехал туда из аэропорта «Жуковский», потому что куда-то собирался лететь… Становится не по себе. Поездку в Питер сейчас весело вспоминать, но вообще это не очень круто. Чтобы себя не убивать, чтобы жизнь процветала, супруга за этим следит.

– Супруга – да. А ты-то сам как борешься?

– Человек слаб.

– Ты понимаешь, что надо бросить? Идешь к этому?

– Я не хочу бросать. Мне нравится выпивать – просто надо делать это ограниченно. Я же говорю, что алкоголик. Даже если зашьюсь или совсем перестану пить, не перестану быть алкоголиком. Так же как наркоман не перестает быть зависимым. Мне нравится выпивать в ограниченном режиме.

– Я не вижу у тебя стремления закончить.

– Послушай, мне нравится пить пиво. Я не шатаюсь по барам. Не смешиваю все это с крепким алкоголем. Я существенно ограничил свой великий алкопотенциал, чтобы быть нормальным человеком.

– Не боишься, что алкоголь однажды лишит тебя работы?

– В худшие моменты я боялся, что алкоголь лишит меня канала, а это главный заработок. Такой момент приближался, когда я в очередной раз ####### [потерял] телефон. В телегу пытались зайти, но там двухфакторная аутентификация. Не получилось.

Но получилось снять деньги с карточек – 30 тысяч рублей. Хакнули почту. Попытались оформить кредит – не вышло. Но было страшно, – сказал Карпов в интервью Спортсу’’.

«Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок». Все вопросы самому шумному инсайдеру России

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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алкоголь и спорт
Иван Карпов
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