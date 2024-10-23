Депутат Роднина о пиве на стадионах: «Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать»

Ирина Роднина поделилась мнением о возвращении пива на стадионы в России.

«Пиво на стадионах? Мы в последнее время даже не просто обсуждаем, а уже в Госдуме обсуждаем… У нас все вопросы – пить пиво или не пить. Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать.

Проблемы с болельщиками? Я не зритель и не болельщик футбола. Была только на нашем чемпионате мира – там пиво продавали и вроде ничего страшного не случилось.

Чтобы ответить на вопрос, будет ли все спокойно, надо регулярно бывать на стадионе и видеть, какие у нас болельщики и как они себя ведут. Одной из причин запрета пива было поведение, а во-вторых, мы хотели, чтобы на стадионы приходили семьями. А если ты приходишь с ребенком, супругой или другом, а там неадекватные проявления наших болельщиков, то это опасно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Важный вопрос в плане доходов от посещаемости матчей. Мы за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона»