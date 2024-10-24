Педри о 4:1: «У «Барсы» были тяжелые поражения от «Баварии». Это задевает гордость фанатов, мы хотели ее вернуть. Эта победа придает уверенность перед класико»
Педри считает, что разгром «Баварии» даст «Барсе» уверенность перед класико.
Каталонцы крупно обыграли мюнхенцев в Лиге чемпионов – 4:1. В субботу «блауграна» на выезде встретится с «Реалом» в Ла Лиге.
«Бавария» – соперник, которого мы давно не обыгрывали, от которого терпели тяжелые поражения. Это задевает гордость фанатов «Барсы», мы хотели ее вернуть. Что может быть лучше, чем сделать это здесь, с нашими болельщиками, которые этого заслуживают больше всего.
Мы знаем, что у нашей команды большой потенциал, и мы хотели заявить о себе. Для класико лишняя мотивация не нужна, ты уже заряжен. Но эта победа придает большую уверенность перед класико. Мы выложимся на «Бернабеу», – сказал полузащитник «Барселоны».
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
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