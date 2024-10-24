  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Педри о 4:1: «У «Барсы» были тяжелые поражения от «Баварии». Это задевает гордость фанатов, мы хотели ее вернуть. Эта победа придает уверенность перед класико»
28

Педри о 4:1: «У «Барсы» были тяжелые поражения от «Баварии». Это задевает гордость фанатов, мы хотели ее вернуть. Эта победа придает уверенность перед класико»

Педри считает, что разгром «Баварии» даст «Барсе» уверенность перед класико.

Каталонцы крупно обыграли мюнхенцев в Лиге чемпионов – 4:1. В субботу «блауграна» на выезде встретится с «Реалом» в Ла Лиге.

«Бавария» – соперник, которого мы давно не обыгрывали, от которого терпели тяжелые поражения. Это задевает гордость фанатов «Барсы», мы хотели ее вернуть. Что может быть лучше, чем сделать это здесь, с нашими болельщиками, которые этого заслуживают больше всего.

Мы знаем, что у нашей команды большой потенциал, и мы хотели заявить о себе. Для класико лишняя мотивация не нужна, ты уже заряжен. Но эта победа придает большую уверенность перед класико. Мы выложимся на «Бернабеу», – сказал полузащитник «Барселоны».

Как «Барса» выиграла экстрим-дуэль у «Баварии»? Отвечают Лукомский и Денисов

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКласико
logoПедри
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ривалдо о календаре и травмах: «Футбол давно стал бизнесом. Деньги и еще больше денег. Никто не следит за тем, чтобы игроки могли отдохнуть»
16сегодня, 13:08
Гендиректор «Баварии» про 1:4 от «Барсы»: «Заслуженное поражение. Мы всегда делали верные выводы из таких ситуаций – у этой команды многое впереди, уверен»
15сегодня, 11:40
Глава Ла Лиги Тебас: «Беспокоюсь о класико из-за расистов. Испания переживает поворотный момент – рупор футбола должен транслировать терпимость»
14сегодня, 10:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агбонлахор уверен, что игроки скорее поедут в «Виллу», чем в «МЮ»: «100%, она стабильнее, и никто не говорит Эмери, кого брать. Карьеры выбравших «МЮ» идут под откос»
28 минут назад
Гаврилов об игре с Брунеем: «Я могу договориться о матче против сборной Ваганьковского кладбища. Это кошмар, я даже название такое не слышал»
1012 минут назад
Депутат Милонов: «Талисманы наших хоккейных, футбольных команд – это квадробинг, правильный образец. С этими квадроберами носятся, будто это какая-то важная для страны ситуация»
1321 минуту назад
Экс-арбитр Лаос о пенальти в ворота «Атлетико»: «Отличная возможность для УЕФА показать нам переговоры судей. Это невозможно объяснить, ВАР придумали именно для таких игр»
531 минуту назад
Спортс’’ участвует в Рейтинге работодателей. Поддержите нас в опросе соискателей!
233 минуты назадОпрос
Слот на вопрос о доминировании «Ливерпуля»: «Вы были на стадионе и считаете, что мы не доминировали? У нас было гораздо больше моментов, владения и свободы, чем у «Лейпцига» – как я и хочу от команды»
553 минуты назад
Игроки «Барсы» пробежали 126,5 км в матче с «Баварией» – на 7 км больше соперников
24сегодня, 14:31
Бартон о Харрис: «Худший кандидат за долгое время. Огромная ошибка демократов – неужели нет никого лучше Камалы и Байдена?»
63сегодня, 14:18
Сборная России подтвердила, что сыграет с Сирией в Волгограде 19 ноября
22сегодня, 14:09
Винисиус – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с «Боруссией» и обошел Рафинью, Минамино и Рейндерса
154сегодня, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Динамо». Лещук, Окишор, Гладышев, Маухуб, Фролов и Гапонов играют
113 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Оруба» против «Аль-Шабаба», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
118 минут назадLive
«Наполи» провел в метро командную фотосессию на сезон-2024/25: «Эта фотография – символ единения с городом»
530 минут назадФото
Капелло о Нойере после 1:4 от «Барсы»: «Некоторым вратарям нужно набраться смелости, чтобы уйти, достигнув определенного возраста»
644 минуты назад
Президент «Боки» Рикельме пошел успокаивать фанатов на матче Кубка Аргентины с «Химнасией», покинув вип-ложу. Полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ
349 минут назад
Лига конференций. «Челси» сыграет с «Панатинаикосом», «Динамо» Минск в гостях у ХИК, «Астана» встретится с «Нью Сэйнтс»
1сегодня, 14:30Live
Экс-судья Лаос о пенальти в ворота «Атлетико»: «ВАР нужен для помощи людям, которые совершают ошибки. Как у коллег не хватило сочувствия позвать судью к монитору, прежде чем принять решение?»
сегодня, 13:42
Вингер «Байера» Адли сломал малоберцовую кость в матче с «Брестом» и выбыл на несколько месяцев
4сегодня, 13:32
Глушаков о пиве после матчей: «Можно «литрушечку» или поменьше – тренеры нам разрешали, в Европе это нормально. Кола после игр не идет, лучше воды выпить»
11сегодня, 13:02
Фоден о голе Холанда пяткой в прыжке: «Сказал Эрлингу: «Я бы потянул пах, если бы попробовал так же». Он сумасшедший, не знаю, как он это делает»
1сегодня, 12:54