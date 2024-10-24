Гендиректор «Баварии» про 1:4 от «Барсы»: «Заслуженное поражение. Мы всегда делали верные выводы из таких ситуаций – у этой команды многое впереди, уверен»
В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов мюнхенцы уступили со счетом 1:4. «Бавария» проиграла 2 из 3 матчей текущего розыгрыша и занимает 23-е место в турнирной таблице.
– Сейчас перед нами стоят серьезные задачи. В такие моменты важнее всего держаться вместе. Уверен, что у этой команды еще многое впереди. «Бавария» всегда делала правильные выводы из таких ситуаций.
В последнее время мы играли в увлекательный футбол. Я уверен, что этот захватывающий футбол приведет и к результатам, которых мы все хотим.
– Поражение от «Барселоны» было заслуженным?
– Да. Безусловно, мы по-другому представляли себе этот вечер. Во втором тайме мы не показали все на что способны. «Барселона», напротив, провела исключительно хороший матч. Как заслуженно проигравшие, мы должны поздравить Ханси Флика. Он и его команда отлично справились, – сказал Ян-Кристиан Дрезен.
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