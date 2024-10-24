Ривалдо о календаре и травмах: «Футбол давно стал бизнесом. Деньги и еще больше денег. Никто не следит за тем, чтобы игроки могли отдохнуть»
Ривалдо считает, что футбол превратился в бизнес.
– Родриго, Куртуа, тер Стеген, Араухо и многие другие. Вас беспокоит такое число травм?
– Если бы было меньше игр, травм наверняка было бы меньше. Я не знаю, изменится ли это, потому что когда мне было 20, уже говорили, что количество травм уменьшается.А теперь каждый год появляется новый турнир. Игр много, и получить травму легче.
– Бизнес пожирает спорт?
– Футбол уже давно стал бизнесом. Деньги и еще больше денег.
Больше никто не следит за тем, чтобы игроки могли отдохнуть и сыграть лучше. Это стало бизнесом с предсезонными турами в странах, которые дают много денег.
Футбол изменился, и у игроков нет выбора, кроме как понять, что футбол изменился, – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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