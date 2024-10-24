Фоден о голе Холанда пяткой в прыжке: «Сказал Эрлингу: «Я бы потянул пах, если бы попробовал так же». Он сумасшедший, не знаю, как он это делает»

Филип Фоден оценил игру Эрлинга Холанда в матче с пражской «Спартой».

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу (5:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Холанд отметился дублем, забив один из голов ударом пяткой в прыжке.

«Я поговорил с ним и сказал ему: «Приятель, если бы я попытался сделать то же самое, то потянул бы пах!» Я не знаю, как он это делает. У него просто очень длинные ноги.

Он сумасшедший! У него есть талант, какого нет больше ни у кого», – сказал полузащитник «Манчестер Сити » в интервью TNT Sports.

Фото дня: Холанд забил пяткой в прыжке! И как он так сложился?