Фото дня: Холанд забил пяткой в прыжке! И как он так сложился?

В стиле Златана.

Уроки акробатики от Эрлинга Холанда заказывали? Норвежский монстр принял уникальную позу и забил «Славии» пяткой – шедевр на общем этапе Лиги чемпионов.

Все случилось после навеса Савио на 58-й минуте: норвежец подпрыгнул спиной к воротам, выбросил ногу в сторону – и вонзил пяткой в падении! Благодаря рикошету от газона мяч залетел в девятку. Стиль Златана или ниндзя?

Голом пяткой Холанд укрепил преимущество «Сити» (стало 2:0), а через 10 минут вели уже 4:0 (на 88-й добавили пятый с пенальти). Эрлинг закинул дубль. У норвежца уже 44 гола за 42 матча ЛЧ – безумная результативность в лучшем турнире Европы. Холанд блистает и в АПЛ: 10 мячей в восьми турах – лучший результат в лиге.

А ведь не так давно Эрлинг извинялся перед фанатами за ужасную игру сборной Норвегии с Австрией (1:5), не забил потом «Вулверхэмптону» в АПЛ – и теперь такой стильный гол в ЛЧ.

Пусть и с не самым грозным соперником.

У «Сити» рекорд ЛЧ: серия из 26 матчей без поражений

Фото: East News /Oli SCARFF / AFP