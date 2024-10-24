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Тренер «Спарты» о голе Холанда: «Лучший нападающий в мире, возможно. «Ман Сити» – лучшие в мире с лучшими футболистами»

Ларс Фриис прокомментировал игру Эрлинга Холанда.

«Спарта» из Праги уступила «Манчестер Сити» (0:5) в матче Лиги чемпионов.

Форвард «горожан» Эрлинг Холанд отметился дублем в этой встрече, а один из мячей забил ударом пяткой в прыжке.

«Что могу сказать, так это то, что он, возможно, лучший нападающий в мире. Мы неплохо держались, но тут появился он с таким голом.

Это лучшая команда в мире с лучшими игроками в мире», – сказал главный тренер «Спарты» Ларс Фриис.

Фото дня: Холанд забил пяткой в прыжке! И как он так сложился?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСпарта Прага
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЭрлинг Холанд
Ларс Фриис
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