Тренер «Спарты» о голе Холанда: «Лучший нападающий в мире, возможно. «Ман Сити» – лучшие в мире с лучшими футболистами»
Ларс Фриис прокомментировал игру Эрлинга Холанда.
«Спарта» из Праги уступила «Манчестер Сити» (0:5) в матче Лиги чемпионов.
Форвард «горожан» Эрлинг Холанд отметился дублем в этой встрече, а один из мячей забил ударом пяткой в прыжке.
«Что могу сказать, так это то, что он, возможно, лучший нападающий в мире. Мы неплохо держались, но тут появился он с таким голом.
Это лучшая команда в мире с лучшими игроками в мире», – сказал главный тренер «Спарты» Ларс Фриис.
Фото дня: Холанд забил пяткой в прыжке! И как он так сложился?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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