Гвардиола о голе Холанда: «Это ненормально для обычного человека. Похожий мяч он забил «Боруссии» несколько лет назад – сложны оба»
Пеп Гвардиола оценил гол Эрлинга Холанда.
«Манчестер Сити» переиграл «Спарту» из Праги(5:0) в матче третьего тура Лиги чемпионов.
Форвард «горожан» Эрлинг Холанд отметился дублем в этой встрече, а один из мячей забил ударом пяткой в прыжке.
«Я не понимаю, как он забил. Для обычного человека я бы сказал, что это ненормально. Фантастический гол.
Он может коснуться мяча 15-20 раз, но при этом иметь 7-8 голевых моментов. Это невероятно.
Он забил невероятный мяч, похожий на гол в ворота дортмундской «Боруссии» Дортмунд несколько лет назад. Не знаю, какой из них сложнее, но я бы сказал, что оба», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Фото дня: Холанд забил пяткой в прыжке! И как он так сложился?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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