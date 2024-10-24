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Сергей Юран: «Ничего страшного, что нас отстранили. Жизнь должна продолжаться. Некоторые говорят, что сборная сейчас не нужна, но это недалекие люди в спорте»

Сергей Юран считает, что России необходимы такие матчи, как с Сирией.

– Хорошо, что сейчас есть соперник у сборной России. Национальная команда должна жить, и футболисты должны стремиться попасть в сборную.

В любом случае, игра с Сирией – это международный матч. У нас растет молодое поколение футболистов. К чему им стремиться, если они в клубе выходят на замену? Только к сборной. Нужны матчи с такими соперниками, как с Сирией, надо стараться проводить такие встречи.

Ничего страшного, что нас отстранили от международных матчей. Жизнь должна продолжаться. Некоторые говорят, что сборная сейчас не нужна, но это недалекие люди в спорте. Очень рад, что есть соперник Сирия. Рано или поздно изоляция закончится. Молодежь должна стремиться в сборную.

– Не считаете, что матч с той же сборной легионеров РПЛ был бы гораздо интереснее?

– Нужно прорабатывать такие варианты. Дело в том, что многие легионеры играют за свои национальные команды в паузу. Хороший пример был в СССР. Тогда была первая сборная и вторая. Сейчас можно тоже собрать вторую сборную и сыграть с ней, если не получается найти соперников. Игроки будут стремиться в первую сборную. Спасибо РФС, что они ищут соперников, но надо прорабатывать вариант со сборной легионеров и второй сборной, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября. РФС подтвердил

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСергей Юран
logoСборная Сирии по футболу
товарищеские матчи (сборные)
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