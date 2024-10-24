Рафинья о победе над «Баварией»: «Это была месть. Не смотрим в прошлое, но я переживал из-за прошлых матчей с ними»
Рафинья назвал местью победу «Барселоны» над «Баварией».
Каталонский клуб переиграл соперника со счетом 4:1 в матче третьего тура Лиги чемпионов.
В прошлом «Барселона» несколько раз уступала «Баварии» – в частности, проиграла 2:8 в 2020 году.
«Думаю, что это была месть для фанатов. Мы, футболисты, не смотрим в прошлое.
Мы сосредоточены на следующей игре. Но как болельщик я тоже переживал от этих матчей», – сказал вингер «Барселоны» Рафинья.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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