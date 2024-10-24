Ямаль о победе «Барсы»: «Была шумиха по поводу того, что может произойти в ЛЧ, но у нас отличная команда. Было важно выиграть у «Баварии»

Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы над «Баварией».

«Барселона » выиграла со счетом 4:1 в матче Лиги чемпионов .

«Было очень важно выиграть у такого соперника, как «Бавария ». Мы этого очень хотели и счастливы. В этом сезоне мы выступаем очень хорошо, уверены в себе.

Была шумиха по поводу того, что может произойти в Лиге чемпионов, но мы отличная команда, которая очень сплочена.

Нам нужно было показать, на что мы способны», – сказал вингер каталонцев Ламин Ямаль .