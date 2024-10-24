Ямаль о победе «Барсы»: «Была шумиха по поводу того, что может произойти в ЛЧ, но у нас отличная команда. Было важно выиграть у «Баварии»
Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы над «Баварией».
«Барселона» выиграла со счетом 4:1 в матче Лиги чемпионов.
«Было очень важно выиграть у такого соперника, как «Бавария». Мы этого очень хотели и счастливы. В этом сезоне мы выступаем очень хорошо, уверены в себе.
Была шумиха по поводу того, что может произойти в Лиге чемпионов, но мы отличная команда, которая очень сплочена.
Нам нужно было показать, на что мы способны», – сказал вингер каталонцев Ламин Ямаль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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