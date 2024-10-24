Киммих о поражении 1:4: «Я спокоен – уверен в игре «Баварии». «Барселона» нас не переиграла»

Йозуа Киммих выразил уверенность в содержании футбола «Баварии».

Мюнхенский клуб уступил «Барселоне» (1:4) в матче третьего тура Лиги чемпионов .

«Я спокоен, потому что уверен в том, как мы играем. Они нас не переиграли», – сказал полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих .

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