Киммих о поражении 1:4: «Я спокоен – уверен в игре «Баварии». «Барселона» нас не переиграла»
Йозуа Киммих выразил уверенность в содержании футбола «Баварии».
Мюнхенский клуб уступил «Барселоне» (1:4) в матче третьего тура Лиги чемпионов.
«Я спокоен, потому что уверен в том, как мы играем. Они нас не переиграли», – сказал полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Георга Хольцнера
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