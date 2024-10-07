Бабаев об отказе Пьянича играть с Россией в 2022-м: «Если Миралем кого-то задел, он готов извиниться. Мы уже обсуждали это»
Роман Бабаев заявил, что Миралем Пьянич готов извиниться за свои слова.
В 2022 году хавбек сборной Боснии и Герцеговины выступал против проведения товарищеского матча с национальной командой России. В сентябре 2024-го он перешел в ЦСКА.
«Пьянич извинился за те слова или же он готов извиниться? Дословно он сказал то, что сказал, вы читали его слова. Мы уже обсуждали это. Если Миралем кого-то задел, то он готов извиниться.
Нашлись ли такие люди? Наверное, да. Может быть это вы? (Бабаев обратился к одному из журналистов – прим. ред.) Я тогда передам ему вашу досаду по этому поводу», — сказал гендиректор ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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