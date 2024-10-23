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Митрофанов о Пьяниче в РПЛ: «Будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, все хорошо и можно играть. Это надо использовать»

Максим Митрофанов поделился мнением о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

Как вы отреагировали на трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА, учитывая несостоявшуюся игру со сборной Боснии и его высказывания?

– Надо помнить, что инициатором той игры была сама Босния. Могут быть разные точки зрения, но, мне кажется, нужно смотреть позитивно – у человека принципиально поменялась позиция. Не даю никакой оценки, тогда он сказал одно, а сейчас сделал другое. Он перешел к нам в футбол – пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, все хорошо и можно играть. Это надо использовать.

Вам не кажется, что если бы игра с Боснией тогда случилась, то вопрос возвращения ускорился бы?

– РФС было бы жить сильно проще. Чем больше матчей внутри УЕФА будет происходить, тем легче будут вестись переговоры по возвращению команд на всех уровнях. Важна не только работа сверху, когда мы работаем с теми, кто ограничил нас, – с руководством ФИФА и УЕФА. Но и работа снизу – игроки в клубах.

Почему теннисисты играют? Потому что сообщество теннисистов выступило против отстранения своих коллег. К сожалению, у нас сейчас нет такой солидарности. Она и должна появиться через клубное и игроцкое взаимодействие, – сказал генеральный секретарь РФС.

Митрофанов о данных ВЦИОМ: «Опрос можно использовать, чтобы РФС досталось поменьше денег от ставок. Есть данные по другим видам? А то, может, к спорту в России все равнодушны»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
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