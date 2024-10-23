«Краснодар» вылетел на Путь регионов. Команда Мусаева проиграла 3 из 6 матчей в Кубке России
«Краснодар» занял третье место в группе С Фонбет Кубка России.
Команда Мурада Мусаева сегодня уступила «Пари НН» (1:2). Это поражение стало для нее третьим в шести турах.
«Быки» завершили групповой этап с 9 очками. ЦСКА опередил их по количеству набранных баллов, а «Ахмат» – по дополнительным показателям. В итоге «Краснодар» финишировал третьим и вылетел на Путь регионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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