У Кейна 14 голов в 11 матчах сезона за «Баварию». Он лучший бомбардир ЛЧ с 5 мячами
Харри Кейн сравнял счет ударом с лету в игре против «Барселоны».
Нападающий «Баварии» замкнул подачу Сержа Гнабри на 18-й минуте матча Лиги чемпионов.
Англичанин забил 14-й гол в составе мюнхенцев в этом сезоне. В ЛЧ он отличился пять раз и возглавляет список бомбардиров.
Также Кейн забил два гола за сборную Англии в сентябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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