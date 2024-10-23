У Кейна 14 голов в 11 матчах сезона за «Баварию». Он лучший бомбардир ЛЧ с 5 мячами

Харри Кейн сравнял счет ударом с лету в игре против «Барселоны».

Нападающий «Баварии» замкнул подачу Сержа Гнабри на 18-й минуте матча Лиги чемпионов.

Англичанин забил 14-й гол в составе мюнхенцев в этом сезоне. В ЛЧ он отличился пять раз и возглавляет список бомбардиров.

Также Кейн забил два гола за сборную Англии в сентябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .