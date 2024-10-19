Кейн после хет-трика «Штутгарту»: «Ребят уже достало подписывать мячи, но я постараюсь, чтобы их было больше»
Харри Кейн высказался о своем хет-трике в ворота «Штутгарта».
Команда под руководством Венсана Компани одержала победу со счетом 4:0 в 7-м туре Бундеслиги.
Ранее Кейн на протяжении 3 матчей за «Баварию» не забивал голов.
«Как нападающий [скажу], есть моменты, когда все, к чему прикасаешься, оказывается в сетке. Когда не забиваешь, вокруг сразу начинается много разговоров.
Это часть жизни нападающего. Я всегда верю в себя и в своих партнеров по команде», – сказал нападающий «Баварии».
Кроме того, Кейн пошутил об отношении партнеров к его результативности – форвард оформил 3-й хет-трик в 7 последних матчах за мюнхенский клуб.
«Думаю, ребят уже достало их [мячи] подписывать. Но я постараюсь, чтобы их было больше», – заявил Кейн.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Mia San Mia
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