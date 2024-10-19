У Кейна 3 хет-трика в 7 последних матчах за «Баварию»

Харри Кейн сделал три хет-трика этой осенью.

Нападающий «Баварии» сегодня забил «Штутгарту » на 57-й, 60-й и 80-й минутах матча 7-го тура Бундеслиги.

14 сентября англичанин трижды отличился в игре с «Хольштайн Киль» в чемпионате Германии, а 17 сентября отметился 4 голами в ворота загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.

Таким образом, у Кейна три хет-трика в последних 7 играх за «Баварию».