У Кейна 3 хет-трика в 7 последних матчах за «Баварию»
Харри Кейн сделал три хет-трика этой осенью.
Нападающий «Баварии» сегодня забил «Штутгарту» на 57-й, 60-й и 80-й минутах матча 7-го тура Бундеслиги.
14 сентября англичанин трижды отличился в игре с «Хольштайн Киль» в чемпионате Германии, а 17 сентября отметился 4 голами в ворота загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.
Таким образом, у Кейна три хет-трика в последних 7 играх за «Баварию».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости