«Баварии» и «Байеру» интересен вратарь «Кельна» Урбиг. Мюнхенцы уже связались с 21-летним игроком
Топ-клубы Германии заинтересованы в трансфере футболиста из второго дивизиона.
Get German Football News со ссылкой на Bild сообщает, что «Бавария» и «Байер» следят за Йонасом Урбигом из «Кельна». Голкипер пока не планирует продлевать истекающий в 2026-м контракт с нынешней командой, а потому его могут продать ближайшим летом, чтобы не потерять без компенсации. Особенно вероятным такой вариант будет в том случае, если «Кельн» не выйдет в Бундеслигу.
Отмечается, что «Бавария» уже связалась с представителями 21-летнего игрока, который мог бы стать преемником Мануэля Нойера. Леверкузенцы тоже ищут вратаря, который в будущем займет место Лукаша Градецки.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get German Football News
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