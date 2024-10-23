«Баварии» и «Байеру» интересен вратарь «Кельна» Урбиг. Мюнхенцы уже связались с 21-летним игроком

Топ-клубы Германии заинтересованы в трансфере футболиста из второго дивизиона.

Get German Football News со ссылкой на Bild сообщает, что «Бавария» и «Байер » следят за Йонасом Урбигом из «Кельна ». Голкипер пока не планирует продлевать истекающий в 2026-м контракт с нынешней командой, а потому его могут продать ближайшим летом, чтобы не потерять без компенсации. Особенно вероятным такой вариант будет в том случае, если «Кельн» не выйдет в Бундеслигу.

Отмечается, что «Бавария » уже связалась с представителями 21-летнего игрока, который мог бы стать преемником Мануэля Нойера. Леверкузенцы тоже ищут вратаря, который в будущем займет место Лукаша Градецки.