«Бавария» по-прежнему хочет продлить контракт с Дэвисом – решение будет зависеть от запросов Альфонсо. Защитник интересен «Реалу» и «МЮ»

Альфонсо Дэвис все еще может продлить контракт с «Баварией».

Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга сообщает, что мюнхенцы по-прежнему заинтересованы в продлении соглашения с Дэвисом , истекающего летом 2025 года. Решение будет зависеть от запросов защитника – прошлым летом руководство «Баварии» посчитало завышенными требования канадца по зарплате.

В январе, за полгода о истечения контракта, Дэвис сможет начать вести переговоры с другими клубами. Интерес к защитнику проявляют «Реал », «Манчестер Юнайтед », а также ряд других топ-клубов.

В текущем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 5 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь .