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«Бавария» по-прежнему хочет продлить контракт с Дэвисом – решение будет зависеть от запросов Альфонсо. Защитник интересен «Реалу» и «МЮ»

Альфонсо Дэвис все еще может продлить контракт с «Баварией».

Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга сообщает, что мюнхенцы по-прежнему заинтересованы в продлении соглашения с Дэвисом, истекающего летом 2025 года. Решение будет зависеть от запросов защитника – прошлым летом руководство «Баварии» посчитало завышенными требования канадца по зарплате.

В январе, за полгода о истечения контракта, Дэвис сможет начать вести переговоры с другими клубами. Интерес к защитнику проявляют «Реал», «Манчестер Юнайтед», а также ряд других топ-клубов.

В текущем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 5 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
logoБавария
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoАльфонсо Дэвис
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