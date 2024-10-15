«Бавария» по-прежнему хочет продлить контракт с Дэвисом – решение будет зависеть от запросов Альфонсо. Защитник интересен «Реалу» и «МЮ»
Альфонсо Дэвис все еще может продлить контракт с «Баварией».
Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга сообщает, что мюнхенцы по-прежнему заинтересованы в продлении соглашения с Дэвисом, истекающего летом 2025 года. Решение будет зависеть от запросов защитника – прошлым летом руководство «Баварии» посчитало завышенными требования канадца по зарплате.
В январе, за полгода о истечения контракта, Дэвис сможет начать вести переговоры с другими клубами. Интерес к защитнику проявляют «Реал», «Манчестер Юнайтед», а также ряд других топ-клубов.
В текущем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 5 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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