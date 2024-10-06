«Бавария» хочет продлить контракт с Сане, чтобы избежать его бесплатного ухода летом. «Барса» следит за ситуацией
«Бавария» работает над продлением контракта с Лероем Сане.
По информации журналиста Маттео Моретто, мюнхенский клуб хочет продлить соглашение, чтобы избежать бесплатного ухода Сане по истечении контракта летом 2025 года.
Сообщается, что «Бавария» уже начала переговоры с полузащитником о новом контракте, однако за ситуацией Сане следит ряд топ-клубов, в том числе «Барселона».
Со статистикой 28-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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