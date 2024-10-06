  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» хочет продлить контракт с Сане, чтобы избежать его бесплатного ухода летом. «Барса» следит за ситуацией
14

«Бавария» хочет продлить контракт с Сане, чтобы избежать его бесплатного ухода летом. «Барса» следит за ситуацией

«Бавария» работает над продлением контракта с Лероем Сане.

По информации журналиста Маттео Моретто, мюнхенский клуб хочет продлить соглашение, чтобы избежать бесплатного ухода Сане по истечении контракта летом 2025 года.

Сообщается, что «Бавария» уже начала переговоры с полузащитником о новом контракте, однако за ситуацией Сане следит ряд топ-клубов, в том числе «Барселона».

Со статистикой 28-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЛерой Сане
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ньюкаслу» интересен Сане. Вингер «Баварии» хочет только в клубы из ЛЧ и скорее выберет «Барсу» (Кристиан Фальк)
84 октября, 18:42
«Арсенал» следит за Сане на случай его ухода из «Баварии» в 2025-м. У вингера хорошие отношения с Артетой
1729 июля, 20:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фанаты «Сосьедада» скандировали «Сдохни, Гризманн» и освистывали Серлота. Игроки «Атлетико» ранее выступали за баскский клуб
214 минут назад
Роналду первым забил в 600 матчах на топ-уровне. У Месси 556 игр с голами
1014 минут назад
Фонсека о судействе матча «Милана» с «Фиорентиной»: «Цирк, теперь пенальти назначают за все подряд. Когда 11-метровый дают за малейшее касание – это не футбол»
535 минут назад
«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3
435 минут назад
Мостовой не отменит стажировку после операции: «Все в силе, время еще есть. Тем более «Спартак» выигрывает»
11сегодня, 20:57
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Алавес», «Атлетико» сыграл вничью с «Сосьедадом», «Севилья» одолела «Бетис», «Жирона» на 99-й вырвала победу у «Атлетика»
495сегодня, 20:53
«Милан» опустился на 6-е место в Серии А. Лидирует «Наполи», «Интер» – 2-й, «Ювентус» – 3-й
13сегодня, 20:43
«Фиорентина» обыграла «Милан» – 2:1. Де Хеа отразил 2 пенальти, Меньян – еще один
27сегодня, 20:42
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Фиорентине», «Монца» и «Рома» сыграли вничью, «Ювентус» упустил победу над «Кальяри», «Лацио» обыграл «Эмполи»
228сегодня, 20:42
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей», «Гавр» Кузяева уступил «Бресту», «Лион» победил «Нант»
19сегодня, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Ромы» о неназначенном пенальти в матче с «Монцей»: «Фол был очевиден, весь мир это видел. Клуб требует уважения»
112 минут назад
Алаев об отказе Пьянича играть с Россией в 2022-м: «Все мы иногда ошибаемся, меняем мнения. Давайте не будем вспоминать его слова, а насладимся его игрой»
231 минуту назад
Тео получил красную после игры с «Фиорентиной» за претензии к судье и может пропустить несколько матчей. Защитник «Милана» не забил пенальти и сфолил в своей штрафной в 1-м тайме
446 минут назад
Бабаев о Чалове в ПАОК: «Федор доволен, его мечта осуществилась – желаем удачи. Вернется в ЦСКА, если захочет, думаю»
347 минут назад
«Атлетико» упустил победу над «Сосьедадом», пропустив от Сучича на 84-й – 1:1
7сегодня, 20:53
«Атлетико» выиграл 1 из 5 последних матчей и на 7 очков отстает от «Барселоны» в Ла Лиге
6сегодня, 20:53
«Милан» проиграл 3 из 5 последних матчей
9сегодня, 20:42
«ПСЖ» без Сафонова сыграл вничью с «Ниццей» – 1:1. У парижан нет поражений в 7 матчах Лиги 1
10сегодня, 20:39
Невилл о тен Хаге: «Клуб решил оставить его летом и вряд ли передумает. Ничья с «Виллой» дала Эрику время – давление усилится, если «МЮ» будет 13-м или 14-м к следующей паузе»
7сегодня, 20:32
Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:2 с ЦСКА: «Личка наш главный тренер. В настоящий момент – работаем, смотрим в будущее. Игру оценю отрицательно, все заслуженно»
5сегодня, 20:05