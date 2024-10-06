«Бавария» хочет продлить контракт с Сане, чтобы избежать его бесплатного ухода летом. «Барса» следит за ситуацией

«Бавария» работает над продлением контракта с Лероем Сане.

По информации журналиста Маттео Моретто, мюнхенский клуб хочет продлить соглашение, чтобы избежать бесплатного ухода Сане по истечении контракта летом 2025 года.

Сообщается, что «Бавария » уже начала переговоры с полузащитником о новом контракте, однако за ситуацией Сане следит ряд топ-клубов, в том числе «Барселона ».

Со статистикой 28-летнего хавбека можно ознакомиться здесь .