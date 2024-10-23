Васкес о хет-трике Винисиуса «Боруссии»: «Самый решающий игрок мира. Его 2-й тайм нужно показывать детям, чтобы они видели, как нужно играть»
Лукас Васкес заявил, что игру Винисиуса нужно показывать детям.
«Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд (5:2) в 3-м туре Лиги чемпионов. Винисиус отметился хет-триком во втором тайме.
«Что я думаю о втором тайме Винисиуса? Впечатляюще. Он снова показал, что является самым решающим игроком мира.
Он провел просто невероятный второй тайм, достойный того, чтобы его показывали детям, чтобы они видели, как нужно играть в футбол. С такой интенсивностью и жаждой. Очень рад за него», – сказал защитник «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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