Васкес о хет-трике Винисиуса «Боруссии»: «Самый решающий игрок мира. Его 2-й тайм нужно показывать детям, чтобы они видели, как нужно играть»

Лукас Васкес заявил, что игру Винисиуса нужно показывать детям.

«Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд (5:2) в 3-м туре Лиги чемпионов. Винисиус отметился хет-триком во втором тайме.

«Что я думаю о втором тайме Винисиуса ? Впечатляюще. Он снова показал, что является самым решающим игроком мира.

Он провел просто невероятный второй тайм, достойный того, чтобы его показывали детям, чтобы они видели, как нужно играть в футбол. С такой интенсивностью и жаждой. Очень рад за него», – сказал защитник «Реала ».