  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васкес о хет-трике Винисиуса «Боруссии»: «Самый решающий игрок мира. Его 2-й тайм нужно показывать детям, чтобы они видели, как нужно играть»
7

Васкес о хет-трике Винисиуса «Боруссии»: «Самый решающий игрок мира. Его 2-й тайм нужно показывать детям, чтобы они видели, как нужно играть»

Лукас Васкес заявил, что игру Винисиуса нужно показывать детям.

«Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд (5:2) в 3-м туре Лиги чемпионов. Винисиус отметился хет-триком во втором тайме. 

«Что я думаю о втором тайме Винисиуса? Впечатляюще. Он снова показал, что является самым решающим игроком мира.

Он провел просто невероятный второй тайм, достойный того, чтобы его показывали детям, чтобы они видели, как нужно играть в футбол. С такой интенсивностью и жаждой. Очень рад за него», – сказал защитник «Реала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛукас Васкес
logoВинисиус Жуниор
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Золотой мяч». Бензема после хет-трика Винисиуса в матче с «Боруссией»
9сегодня, 08:12
Анчелотти о том, как «Реал» сыграет в класико: «Как во втором тайме с «Дортмундом» 
44сегодня, 05:13
Шахин о 2:5 от «Реала»: «Не каждый способен на то, что делает Винисиус. «Боруссия» должна усвоить этот урок»
33сегодня, 03:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Родриго пропустит матч «Реала» с «Барселоной» из-за травмы задней поверхности бедра
1021 минуту назад
Трушечкин о словах Карпина про комментаторов: «Если бы у нас работали одни «наррадоры», то откуда бы взялся Озеров с его «такой хоккей нам не нужен?» Ведь эта фраза – «оценочное суждение»
2330 минут назад
Депутат Роднина о пиве на стадионах: «Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать»
6251 минуту назад
Митрофанов о цене приглашения сборных на матч с Россией: «Примерно 10 млн рублей. Перелет, проживание и питание – три составляющих»
956 минут назад
Экс-хавбека сборной Чили Вальдивию арестовали по подозрению в сексуальном насилии
10сегодня, 09:03
Хотите работать в Спортсе’’? Слушайте подкаст «Коллеги, добрый день!» – о наших ценностях и культуре компании!
1сегодня, 09:00Вакансия
Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Важный вопрос в плане доходов от посещаемости матчей. Мы за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона»
27сегодня, 08:45
Мостовой готов пройти стажировку как в России, так и за границей: «Футбол везде одинаков, я всегда буду это повторять. Все двери открыты для футбольных людей, мяч и ворота – одного размера»
67сегодня, 08:35
Генич о словах Карпина про комментаторов: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки по любому игровому эпизоду. Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану»
126сегодня, 08:25
«Спартак» готов продать Бонгонда зимой. От игрока с высокой зарплатой ожидали большего (Metaratings)
68сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кавасаки», «Ульсан Хендай» – «Виссел Кобе»
115 минут назадLive
ЦСКА сыграет с «Факелом». Приходите на домашний матч против воронежцев!
7 минут назадРеклама
Футбольная ассоциация Непала о матче с Россией: «Будем ждать предложения. После получения письма решим, где и когда играть»
410 минут назад
«Манчестер Сити» – «Спарта». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
114 минут назад
Аршавин о доходах после футбола: «К концу карьеры стал зарабатывать примерно как сейчас. Каждый тратит сколько сохранил, но проблема есть – возникают трудности у семей»
420 минут назад
Участие Сака в матче с «Ливерпулем» маловероятно. Вингер «Арсенала» еще не вернулся к тренировкам
236 минут назад
Игра Месси за «Интер Майами» в плей-офф МЛС получит отдельный стрим
743 минуты назад
«Лейпциг» и Лукеба продлили контракт до 2029-го. Защитник интересен «Реалу», «МЮ» и «Ливерпулю»
151 минуту назад
Лига Европы. «Галатасарай» против «Эльфсборга», «МЮ» сыграет с «Фенербахче» Моуринью, «Тоттенхэм» примет АЗ, «Сосьедад» Захаряна встретится с «Маккаби» в четверг
1сегодня, 08:59
«Лейпциг» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 08:22