Мостовой об отказе «Спартака» в стажировке: «Небольшая подстава от руководства. Я был в больнице и сказал, что не успею. Кому-то из нефутбольных людей это не понравилось, может»

Александр Мостовой назвал подставой отказ «Спартака» в прохождении стажировки.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили , что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

4 октября Мостовой перенес операцию по поводу камней в почках. 15 октября он был выписан из больницы. «После небольшой подставы со стороны руководства «Спартака» я немного поменяю стратегию. Мне об этом сообщили, когда я находился в больнице. Я планировал пройти стажировку, но сказал, что просто не успеваю в это время.

Может быть, кому-то из нефутбольных людей в «Спартаке » это не понравилось. Но это смешно и даже иногда противно. Но мы к этому привыкли, потому что живем уже много-много лет», – сказал полузащитник сборной России.