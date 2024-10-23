Мостовой об отказе «Спартака» в стажировке: «Небольшая подстава от руководства. Я был в больнице и сказал, что не успею. Кому-то из нефутбольных людей это не понравилось, может»
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
4 октября Мостовой перенес операцию по поводу камней в почках. 15 октября он был выписан из больницы.«После небольшой подставы со стороны руководства «Спартака» я немного поменяю стратегию. Мне об этом сообщили, когда я находился в больнице. Я планировал пройти стажировку, но сказал, что просто не успеваю в это время.
Может быть, кому-то из нефутбольных людей в «Спартаке» это не понравилось. Но это смешно и даже иногда противно. Но мы к этому привыкли, потому что живем уже много-много лет», – сказал полузащитник сборной России.
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