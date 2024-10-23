Мостовой против продажи Бонгонда «Спартаком»: «Он уж точно не провалился. При Станковиче стал основным и выглядит хорошо»

Александр Мостовой поделился мнением о возможной продаже Тео Бонгонда.

Ранее появилась информация , что московский клуб готов расстаться с игроком в зимнее трансферное окно.

«В принципе, когда Бонгонда только пришел, он сразу показывал себя нормально, но потом Абаскаль посадил его в запас, и на Тео это явно повлияло. При Станковиче же он сразу стал основным и выглядит неплохо, даже хорошо.

Вот недавно в матче с «Краснодаром» его не поставили, что удивило, но потом он вышел со скамейки и сразу начал создавать. Я считаю его хорошим игроком и однозначно против его продажи, он-то уж точно не провалился», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Контракт Бонгонда со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

Мор о возможной продаже Бонгонда «Спартаком»: «Двумя руками за. Это идеальный игрок для команды, борющейся за выживание, для топа – нет»