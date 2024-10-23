Мостовой о пиве на стадионах: «Я лично никогда не был против. Но у нас с этим трудно, потому что народ немного бесшабашный: где есть кружка пива, там пойдет и литр, и два»

Александр Мостовой оценил идею о продаже пива на стадионах.

«Давайте так, я большую часть своей карьеры провел за границей, и даже там я никогда не видел проблем с пивом. Там люди спокойно его пьют до, во время и после игры. У нас же с этим трудно, потому что народ немного бесшабашный: если где есть кружка пива, то там пойдет и литр, и два...

Поэтому у нас всегда было трудно это ввести, хоть я лично никогда не был против. Просто я понимаю, что есть люди, у которых от одного бокала может крышу снести, а на стадионы приходит много девушек и детей, и непонятно, кто как себя поведет. Никто же не застрахован от того, что появятся проблемы, поэтому это очень противоречивая ситуация», – сказал бывший футболист сборной России.

Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Важный вопрос в плане доходов от посещаемости матчей. Мы за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона»