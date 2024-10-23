«Лет 10 назад я предложил Мостовому помощь в получении лицензии. Он ответил: «А зачем она мне?» Профессия футболиста отличается от работы тренером». Бышовец об Александре

Анатолий Бышовец прокомментировал отмену стажировки Александра Мостового.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал , что «Спартак » отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили , что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

«Уверен, что к отказу Станкович не имеет отношения, все-таки это профессионал высшей степени. Возможно, решение принято руководством. Может, не хотели добавлять отвлекающих или отрицательных факторов на тренировках.

Могу сказать, что лет 10 назад мы встретились с Мостовым в РФС, я предложил ему помощь в Высшей школе тренеров для получения лицензии. Он ответил: «А зачем мне лицензия?» (смеется). Я ему объяснил, что и я тоже лицензировался. Дима Хохлов даже мой доклад просил.

Профессия футболиста отличается от работы тренером. Все-таки практической работы у Мостового не было», – сказал бывший главный тренер сборной России.