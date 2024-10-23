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  • «Лет 10 назад я предложил Мостовому помощь в получении лицензии. Он ответил: «А зачем она мне?» Профессия футболиста отличается от работы тренером». Бышовец об Александре
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«Лет 10 назад я предложил Мостовому помощь в получении лицензии. Он ответил: «А зачем она мне?» Профессия футболиста отличается от работы тренером». Бышовец об Александре

Анатолий Бышовец прокомментировал отмену стажировки Александра Мостового.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

«Уверен, что к отказу Станкович не имеет отношения, все-таки это профессионал высшей степени. Возможно, решение принято руководством. Может, не хотели добавлять отвлекающих или отрицательных факторов на тренировках.

Могу сказать, что лет 10 назад мы встретились с Мостовым в РФС, я предложил ему помощь в Высшей школе тренеров для получения лицензии. Он ответил: «А зачем мне лицензия?» (смеется). Я ему объяснил, что и я тоже лицензировался. Дима Хохлов даже мой доклад просил.

Профессия футболиста отличается от работы тренером. Все-таки практической работы у Мостового не было», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoДмитрий Хохлов
logoАнатолий Бышовец
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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