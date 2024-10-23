Александр Мостовой высказался о планах пройти стажировку.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал , что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили , что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

– Всем для получения лицензии нужно пройти стажировку. Вариантов много, с этим нет проблем. Мы выбираем. Я был в больнице, здоровье дороже.

– Не важно, российский или иностранный клуб?

– Футбол везде одинаков, я всегда буду это повторять. Мяч и ворота – одного размера.

– Вы как бывший игрок «Спартака» готовы пройти стажировку в «Динамо» или ЦСКА?

– Конечно, можно.

– Важно, чтобы тренер был в прошлом футболистом?

– Для меня – конечно. Любые команды, все двери открыты для футбольных людей.

– Когда решится вопрос с клубом?

– Не знаю, решим, – сказал бывший игрок сборной России.