Мостовой готов пройти стажировку как в России, так и за границей: «Футбол везде одинаков, я всегда буду это повторять. Все двери открыты для футбольных людей, мяч и ворота – одного размера»
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
– Всем для получения лицензии нужно пройти стажировку. Вариантов много, с этим нет проблем. Мы выбираем. Я был в больнице, здоровье дороже.
– Не важно, российский или иностранный клуб?
– Футбол везде одинаков, я всегда буду это повторять. Мяч и ворота – одного размера.
– Вы как бывший игрок «Спартака» готовы пройти стажировку в «Динамо» или ЦСКА?
– Конечно, можно.
– Важно, чтобы тренер был в прошлом футболистом?
– Для меня – конечно. Любые команды, все двери открыты для футбольных людей.
– Когда решится вопрос с клубом?
– Не знаю, решим, – сказал бывший игрок сборной России.
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