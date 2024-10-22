Гладилин о Мостовом: «Что он изучал бы у Станковича? Не надо ему стажироваться, он все знает. Надо искать команду»
Валерий Гладилин считает, что Александру Мостовому не нужна стажировка.
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
«Что значит не получилось поработать у Станковича? Что он там изучал бы? Мостовой все знает, он опытный, ему скоро заканчивать уже. Это для журналистов – то, что он на стажировку куда-то едет. Это несерьезно.
Стажируются ребята, которые закончили только что играть, учатся. Он уже давно завершил карьеру, имеет опыт работы. Надо искать команду, вот и все.
Не надо ему стажироваться, он все это знает, эти стажировки. Это все для детей», – сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости