Гладилин о Мостовом: «Что он изучал бы у Станковича? Не надо ему стажироваться, он все знает. Надо искать команду»

Валерий Гладилин считает, что Александру Мостовому не нужна стажировка.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал , что «Спартак » отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

«Что значит не получилось поработать у Станковича ? Что он там изучал бы? Мостовой все знает, он опытный, ему скоро заканчивать уже. Это для журналистов – то, что он на стажировку куда-то едет. Это несерьезно.

Стажируются ребята, которые закончили только что играть, учатся. Он уже давно завершил карьеру, имеет опыт работы. Надо искать команду, вот и все.

Не надо ему стажироваться, он все это знает, эти стажировки. Это все для детей», – сказал бывший игрок «Спартака».