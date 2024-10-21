Шалимов об Абене: «С Кордобой справился, ни разу не дал развернуться. Это самый быстрый центральный защитник РПЛ»

Игорь Шалимов оценил игру Миенти Абены в матче против «Краснодара».

«Спартак » дома проиграл «быкам» со счетом 0:3 в 12-м туре Мир РПЛ .

– Мне кажется, Абена сейчас самый быстрый центральный защитник в РПЛ. Я не видел, чтобы центральный защитник не проигрывал нападающему, когда идет передача за спину.

Абена – силовой. Кордоба с Абеной ни разу не развернулся. Был один только раз, когда Абена упал. Он не дал ему развернуться. Кордоба все мячи принял, это да, но не развернулся.

– Если брать игру Абены один в один по Кордобе, вас она устроила?

– Да. Например, писали про Дуарте . Я не исключаю, что Кордоба тогда вправо три раза развернулся бы, влево – тоже три, забил бы гол и отдал бы голевую передачу.

Я считаю, что Абена с ним справился. Единственное – если бы он был более опытным защитником, он бы не давал Кордобе облокотиться на себя, – заявил бывший главный тренер «Краснодара» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Станкович про Абену: «Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке», есть проблема? Не позволю его критиковать. Он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ, а с «Ростовом» был лучшим»