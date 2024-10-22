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«Реал» разгромил «Боруссию», уступая 0:2 к 60-й минуте. На камбэк давали 9.00

«Реал» обыграл «Боруссию» (5:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб проигрывал 0:2 к 60-й минуте. В лайве на камбэк давали коэффициент 9.00.

«Боруссия» впервые потеряла очки в этой ЛЧ – ранее были победы над «Брюгге» (3:0) и «Селтиком» (7:1).

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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