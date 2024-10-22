Румменигге о ДНК «Баварии»: «Атакующий, доминирующий, успешный футбол, прессинг. Компани унаследовал это от Пепа»

Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что такое ДНК «Баварии».

«Исторически, со времен Луи ван Гала , мы всегда играли с этой ДНК: атакующий, привлекательный, доминирующий, успешный футбол, высокий прессинг.

Компани делает то же самое, у него лучший учитель – Пеп Гвардиола , и он унаследовал от него ДНК», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» и двукратный обладатель «Золотого мяча» Румменигге .