Румменигге о ДНК «Баварии»: «Атакующий, доминирующий, успешный футбол, прессинг. Компани унаследовал это от Пепа»
Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что такое ДНК «Баварии».
«Исторически, со времен Луи ван Гала, мы всегда играли с этой ДНК: атакующий, привлекательный, доминирующий, успешный футбол, высокий прессинг.
Компани делает то же самое, у него лучший учитель – Пеп Гвардиола, и он унаследовал от него ДНК», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» и двукратный обладатель «Золотого мяча» Румменигге.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: DAZN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости