Румменигге про Мюллера: «Средняя техника, нет дриблинга, он не так быстр, не был очень талантливым. Но он феномен, уникум, он Томас Мюллер»
Карл-Хайнц Румменигге назвал Томаса Мюллера уникальным футболистом.
«Мюллер – феномен. На самом деле он не был очень талантливым игроком. Когда я впервые увидел его 18-летнего при ван Гале, я подумал: «Хммм, любопытно».
Он не так уж быстр, у него средняя техника, нет превосходного дриблинга, но он делает невероятное количество голевых передач и забивает много голов. Суть в том, что он Томас Мюллер, он уникальный.
Если бы нам пришлось выбирать игрока, олицетворяющего Обераммергау (община в Германии, в земле Бавария – Спортс’‘), это был бы Мюллер. Он вырос в «Баварии», он баварец, говорит по-баварски, у него тот юмор, который очень ценится здесь, в Мюнхене, и он очень хороший парень», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» и двукратный обладатель «Золотого мяча» Румменигге.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: DAZN
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