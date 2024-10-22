Румменигге про Мюллера: «Средняя техника, нет дриблинга, он не так быстр, не был очень талантливым. Но он феномен, уникум, он Томас Мюллер»

Карл-Хайнц Румменигге назвал Томаса Мюллера уникальным футболистом.

«Мюллер – феномен. На самом деле он не был очень талантливым игроком. Когда я впервые увидел его 18-летнего при ван Гале , я подумал: «Хммм, любопытно».

Он не так уж быстр, у него средняя техника, нет превосходного дриблинга, но он делает невероятное количество голевых передач и забивает много голов. Суть в том, что он Томас Мюллер , он уникальный.

Если бы нам пришлось выбирать игрока, олицетворяющего Обераммергау (община в Германии, в земле Бавария – Спортс’‘), это был бы Мюллер. Он вырос в «Баварии», он баварец, говорит по-баварски, у него тот юмор, который очень ценится здесь, в Мюнхене, и он очень хороший парень», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» и двукратный обладатель «Золотого мяча» Румменигге .