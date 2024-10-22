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Киммих о переходе в «Барсу»: «В жизни и футболе не стоит ничего исключать, но я веду переговоры с «Баварией»

Йозуа Киммих перед матчем с «Барселоной» допустил переход в каталонский клуб.

«Барселона» в среду примет «Баварию» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Ранее 29-летнего полузащитника связывали с возможным переходом в «Барсу» в качестве свободного агента.

– Вы можете исключить переход в «Барселону» в будущем? – спросил немца испанский журналист.

– Я об этом не думаю. Но никогда не стоит ничего исключать в жизни, в том числе и в футболе.

Все знают, что я веду переговоры [о новом контракте] с клубом. То, что мы обсуждаем, останется между нами, я не стану говорить об этом на пресс-конференции.

«Барселона» и сборная Испании оказали на меня большое влияние [в детстве]. Хави был для меня ролевой моделью, я всегда смотрел их игры с Пепом в качестве тренера и их тики-такой. Они были образцом для подражания, – сказал Киммих.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Bayern & Germany
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