Киммих провел 400 матчей за «Баварию» во всех турнирах. У рекордсмена клуба Мюллера 716 игр

Йозуа Киммих провел 400 матчей за «Баварию».

Полузащитник достиг этой отметки во вчерашнем матче Бундеслиги против «Штутгарта » (4:0).

Рекордсменом по числу матчей за «Баварию» во всех турнирах является Томас Мюллер – на его счету 716 игр за мюнхенский клуб. Мануэль Нойер идет 8-м с 530 матчами. У Бернда Дюрнбергера, занимающего 10-е место в рейтинге, 505 матчей за клуб.