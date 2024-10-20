Киммих провел 400 матчей за «Баварию» во всех турнирах. У рекордсмена клуба Мюллера 716 игр
Йозуа Киммих провел 400 матчей за «Баварию».
Полузащитник достиг этой отметки во вчерашнем матче Бундеслиги против «Штутгарта» (4:0).
Рекордсменом по числу матчей за «Баварию» во всех турнирах является Томас Мюллер – на его счету 716 игр за мюнхенский клуб. Мануэль Нойер идет 8-м с 530 матчами. У Бернда Дюрнбергера, занимающего 10-е место в рейтинге, 505 матчей за клуб.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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