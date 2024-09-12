«Барса» хочет подписать правого защитника зимой и рассматривает Киммиха и Мингесу

«Барселона » намерена укрепить зимой позицию правого защитника.

Изначально каталонцы хотели выкупить у «Манчестер Сити» Жоау Канселу, но тот в итоге перешел в «Аль-Хилаль». В настоящее время справа в обороне у «блауграны» вынужденно играет Жюль Кунде.

В этой связи «Барса» рассматривает Оскара Мингесу , чей контракт с «Сельтой» рассчитан до 2026 года. При этом у каталонцев есть опция обратного выкупа 25-летнего испанца за 9 млн евро. Также «блауграна» сохранила 50% прав на игрока стоимостью в 20 млн евро.

Другой кандидат – Йозуа Киммих из «Баварии», который в июне может стать свободным агентом. 29-летний немец хорошо знаком главному тренеру «Барсы» Хансу-Дитеру Флику по совместной работе в мюнхенском клубе и сборной Германии. Кроме того, Киммих может закрыть позицию опорного хавбека.