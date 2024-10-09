Киммих о календаре: «Мне нравится играть, проводить много матчей. Травмы в футболе будут всегда»

Йозуа Киммих поделился мнением о футбольном календаре.

«Может, я выскажу непопулярное мнение, отчасти потому, что мне нравится играть, проводить много матчей. Я с нетерпением жду игр Лиги наций.

В футболе всегда будут травмы. Составы становятся немного больше, и можно чаще делать замены. Я бы предпочел, чтобы в течение недели было больше матчей, чем обычно. На поле гораздо веселее.

Я не уверен, что с меньшим количеством игр будет меньше травм. Многие серьезные травмы – это несчастные случаи. Но мышечные травмы, безусловно, связаны с высоким уровнем нагрузки», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.