Киммих о календаре: «Мне нравится играть, проводить много матчей. Травмы в футболе будут всегда»
Йозуа Киммих поделился мнением о футбольном календаре.
«Может, я выскажу непопулярное мнение, отчасти потому, что мне нравится играть, проводить много матчей. Я с нетерпением жду игр Лиги наций.
В футболе всегда будут травмы. Составы становятся немного больше, и можно чаще делать замены. Я бы предпочел, чтобы в течение недели было больше матчей, чем обычно. На поле гораздо веселее.
Я не уверен, что с меньшим количеством игр будет меньше травм. Многие серьезные травмы – это несчастные случаи. Но мышечные травмы, безусловно, связаны с высоким уровнем нагрузки», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bulinews
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