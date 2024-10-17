Киммих больше не в приоритете у «Барселоны». Каталонцы довольны Касадо и Берналем

Йозуа Киммих уже не так сильно привлекает «Барселону».

Mundo Deportivo передает, что полузащитник «Баварии» не так сильно интересует «блауграну», как прежде, и его трансфер не входит в число приоритетных задач. Это связано с игрой таких футболистов, как Марк Касадо и Марк Берналь .

Лерой Сане каталонцам теперь тоже не нужен, поскольку Ламин Ямаль и Рафинья Диас застолбили место в составе при Ханси Флике.

В то же время «Барселона » сохраняет интерес к защитнику Альфонсо Дэвису .