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Тренер «Спартака» Сакич об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Команда должна была отреагировать на поражение от «Краснодара». Сегодня мы довольны»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги игры с махачкалинским «Динамо».

Московский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. 

«Понимали, что матч будет непростым. Играть в гостях против «Динамо» всегда непросто для любого соперника. Тем не менее, ребята хорошо себя показали и добились результата.

Команда должна была отреагировать на поражение в матче с «Краснодаром». Поэтому сегодня мы довольны.

Ребята выполнили свою задачу. Необходимо было добыть результат», – сказал Сакич. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoМатч ТВ
logoДинамо Махачкала
Ненад Сакич
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