Тренер «Спартака» Сакич об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Команда должна была отреагировать на поражение от «Краснодара». Сегодня мы довольны»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги игры с махачкалинским «Динамо».

Московский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Понимали, что матч будет непростым. Играть в гостях против «Динамо » всегда непросто для любого соперника. Тем не менее, ребята хорошо себя показали и добились результата.

Команда должна была отреагировать на поражение в матче с «Краснодаром». Поэтому сегодня мы довольны.

Ребята выполнили свою задачу. Необходимо было добыть результат», – сказал Сакич.