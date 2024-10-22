Тренер «Спартака» Сакич об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Команда должна была отреагировать на поражение от «Краснодара». Сегодня мы довольны»
Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги игры с махачкалинским «Динамо».
Московский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
«Понимали, что матч будет непростым. Играть в гостях против «Динамо» всегда непросто для любого соперника. Тем не менее, ребята хорошо себя показали и добились результата.
Команда должна была отреагировать на поражение в матче с «Краснодаром». Поэтому сегодня мы довольны.
Ребята выполнили свою задачу. Необходимо было добыть результат», – сказал Сакич.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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