Глава ПКР о сборной России: «Можно рассмотреть выставочный матч с паралимпийской сборной»
Павел Рожков считает, что сборная России может сыграть с паралимпийской сборной.
«Вполне можно было бы рассмотреть проведение выставочного матча между сборной командой России по футболу и паралимпийской сборной по футболу.
Надо отметить, что Алексей Смертин возглавляет комитет по социальной ответственности. Они проводят разные мероприятия для людей с различными формами инвалидности.
Огромное им спасибо, потому что только в течение года они проводят по пять-шесть мероприятий по всей стране, где принимают участие по 500-600 человек», – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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