«Мы ничего не можем сделать. Нужно потерпеть и подождать. Все наладится». Глебов об отстранении сборной России

Данил Глебов рассказа об отношении к отстранению сборной России.

– Вы успели зацепить несколько матчей отбора на чемпионат мира в Катаре, до которого нас не допустили. Насколько удалось свыкнуться с нашим отстранением?

– Принятие этой ситуации пришло плюс-минус ко второму вызову после отстранения.

На данный момент мы ничего не можем сделать. Значит, нужно потерпеть и подождать. Думаю, что все наладится, – сказал полузащитник «Ростова » и сборной России.

Пора смириться с изоляцией сборной. И поискать в этом шанс

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