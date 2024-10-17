«Мы ничего не можем сделать. Нужно потерпеть и подождать. Все наладится». Глебов об отстранении сборной России
Данил Глебов рассказа об отношении к отстранению сборной России.
– Вы успели зацепить несколько матчей отбора на чемпионат мира в Катаре, до которого нас не допустили. Насколько удалось свыкнуться с нашим отстранением?
– Принятие этой ситуации пришло плюс-минус ко второму вызову после отстранения.
На данный момент мы ничего не можем сделать. Значит, нужно потерпеть и подождать. Думаю, что все наладится, – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.
Пора смириться с изоляцией сборной. И поискать в этом шанс
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости