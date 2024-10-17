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«Мы ничего не можем сделать. Нужно потерпеть и подождать. Все наладится». Глебов об отстранении сборной России

Данил Глебов рассказа об отношении к отстранению сборной России.

– Вы успели зацепить несколько матчей отбора на чемпионат мира в Катаре, до которого нас не допустили. Насколько удалось свыкнуться с нашим отстранением?

– Принятие этой ситуации пришло плюс-минус ко второму вызову после отстранения.

На данный момент мы ничего не можем сделать. Значит, нужно потерпеть и подождать. Думаю, что все наладится, – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.

Пора смириться с изоляцией сборной. И поискать в этом шанс

27 причин сыграть с 27 худшими сборными мира после Брунея

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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