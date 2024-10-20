У сына Симеоне первое результативное действие в «Атлетико» – пас Гризманну перед победным голом «Леганесу»

Сын Диего Симеоне помог «Атлетико» забить победный гол «Леганесу».

Джулиано вышел на замену на 57-й минуте игры 10-го тура Ла Лиги . На 81-й нападающий на правом фланге в подкате спас мяч от выхода за пределы поля после передачи Родриго Де Поля, а затем направил его в штрафную площадь.

Антуан Гризманн замкнул прострел, опередив голкипера Марко Дмитровича , – 2:1.

Джулиано Симеоне провел 6-й матч в составе «Атлетико » в чемпионате Испании. Прежде ему не удавалось ни забить, ни отметиться голевой передачей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .