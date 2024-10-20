У сына Симеоне первое результативное действие в «Атлетико» – пас Гризманну перед победным голом «Леганесу»
Сын Диего Симеоне помог «Атлетико» забить победный гол «Леганесу».
Джулиано вышел на замену на 57-й минуте игры 10-го тура Ла Лиги. На 81-й нападающий на правом фланге в подкате спас мяч от выхода за пределы поля после передачи Родриго Де Поля, а затем направил его в штрафную площадь.
Антуан Гризманн замкнул прострел, опередив голкипера Марко Дмитровича, – 2:1.
Джулиано Симеоне провел 6-й матч в составе «Атлетико» в чемпионате Испании. Прежде ему не удавалось ни забить, ни отметиться голевой передачей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости