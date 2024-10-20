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У сына Симеоне первое результативное действие в «Атлетико» – пас Гризманну перед победным голом «Леганесу»

Сын Диего Симеоне помог «Атлетико» забить победный гол «Леганесу».

Джулиано вышел на замену на 57-й минуте игры 10-го тура Ла Лиги. На 81-й нападающий на правом фланге в подкате спас мяч от выхода за пределы поля после передачи Родриго Де Поля, а затем направил его в штрафную площадь.

Антуан Гризманн замкнул прострел, опередив голкипера Марко Дмитровича, – 2:1.

Джулиано Симеоне провел 6-й матч в составе «Атлетико» в чемпионате Испании. Прежде ему не удавалось ни забить, ни отметиться голевой передачей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoАнтуан Гризманн
logoЛеганес
logoМарко Дмитрович
logoДжулиано Симеоне
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