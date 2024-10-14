«Уход Гризманна – потеря, публика была единодушна в отношении него. Мбаппе недолюбливают, он не объединяет болельщиков». Бренд-партнер Франции о сборной
Такое мнение выразил неназванный бренд-партнер Федерации футбола Франции (FFF).
Отмечается, что Мбаппе не пользуется такой же популярностью у публики, как Антуан Гризманн, объявивший об уходе из сборной Франции в конце сентября.
«Уход Гризманна – это потеря, потому что болельщики были единодушны в отношении него.
Что касается Мбаппе, то мы заметили, что его недолюбливают. Он не объединяет людей. Мы отмечаем это, глядя на активность вокруг наших кампаний», – сообщил источник, знакомый с ситуацией, в интервью L’Equipe.
Отмечается, что в будущем центральными фигурами в мерчандайзинговых кампаниях FFF могут стать Орельен Тчуамени, Брэдли Барколя и Усман Дембеле.
Популярность Мбаппе во Франции снизилась за два года. «Скромным» его считают 35% опрошенных, «близким к народу» – 57%, сменить капитана сборной хотят 54%
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