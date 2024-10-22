Радимов о Соболеве в «Зените»: «Игрок скамейки на данный момент. Шансы выйти в матче с «Локо» мизерные после того, как сыграли Лусиано, Кассьерра и Мостовой»
Владислав Радимов оценил шансы Александра Соболева стать основным в «Зените».
– Да, была бы вероятность увидеть его в составе [в матче с «Акроном»], но Семак видит их каждый день. И он решил иначе. А теперь у Соболева, я думаю, что и на матч с «Локомотивом» тоже мизерные шансы появиться, после того, как сыграли Лусиано, Кассьерра и Мостовой. Я думаю, что сложно будет.
Может произойти все, но пока на данный момент Соболев, несмотря на результативность с «Войводиной», все-таки игрок скамейки.
– А можно сказать, что такое сочетание Кассьерра, Лусиано и Мостовой – это то, что, наконец, нащупал Семак, условно говоря, в своих поисках?
– Хотелось бы в это верить, но надо понимать, что против открытого «Акрона» легче играть, нежели против закрытого какого-нибудь «Оренбурга», – сказал бывший игрок «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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