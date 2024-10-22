Радимов о Соболеве в «Зените»: «Игрок скамейки на данный момент. Шансы выйти в матче с «Локо» мизерные после того, как сыграли Лусиано, Кассьерра и Мостовой»

Владислав Радимов оценил шансы Александра Соболева стать основным в «Зените».

– Да, была бы вероятность увидеть его в составе [в матче с «Акроном»], но Семак видит их каждый день. И он решил иначе. А теперь у Соболева , я думаю, что и на матч с «Локомотивом» тоже мизерные шансы появиться, после того, как сыграли Лусиано , Кассьерра и Мостовой. Я думаю, что сложно будет.

Может произойти все, но пока на данный момент Соболев, несмотря на результативность с «Войводиной», все-таки игрок скамейки.

– А можно сказать, что такое сочетание Кассьерра, Лусиано и Мостовой – это то, что, наконец, нащупал Семак, условно говоря, в своих поисках?

– Хотелось бы в это верить, но надо понимать, что против открытого «Акрона» легче играть, нежели против закрытого какого-нибудь «Оренбурга», – сказал бывший игрок «Зенита».