Булыкин о Соболеве: «Результативность Лусиано – одна из его проблем. Александру надо забивать, чтобы заслужить любовь болельщиков «Зенита»

Дмитрий Булыкин назвал форму Лусиано Гонду проблемой для Александра Соболева.

В рамках чемпионата России аргентинский нападающий забил 5 голов в 6 матчах за «Зенит ». На счету Соболева пока нет результативных действий в матчах Мир РПЛ.

«Конечно, у Соболева сейчас много проблем. Результативность Лусиано – одна из них. Александру необходимо забивать, чтобы заслужить любовь болельщиков «Зенита».

Соболеву нужно выйти на свой уровень, а это будет сейчас сложно сделать, ведь у него явно есть какие-то бытовые и психологические трудности, ведь Александр совсем недавно переехал из одного города в другой. С такими проблемами столкнулся бы любой человек на его месте.

Но я уверен, что Соболев справится. Посмотрим в ближайшее время, как он сможет себя проявить на поле», – сказал бывший форвард «Локомотива».

Соболев 14 матчей не забивает в Мир РПЛ – с апреля