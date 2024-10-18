Булыкин о Соболеве: «Результативность Лусиано – одна из его проблем. Александру надо забивать, чтобы заслужить любовь болельщиков «Зенита»
Дмитрий Булыкин назвал форму Лусиано Гонду проблемой для Александра Соболева.
В рамках чемпионата России аргентинский нападающий забил 5 голов в 6 матчах за «Зенит». На счету Соболева пока нет результативных действий в матчах Мир РПЛ.
«Конечно, у Соболева сейчас много проблем. Результативность Лусиано – одна из них. Александру необходимо забивать, чтобы заслужить любовь болельщиков «Зенита».
Соболеву нужно выйти на свой уровень, а это будет сейчас сложно сделать, ведь у него явно есть какие-то бытовые и психологические трудности, ведь Александр совсем недавно переехал из одного города в другой. С такими проблемами столкнулся бы любой человек на его месте.
Но я уверен, что Соболев справится. Посмотрим в ближайшее время, как он сможет себя проявить на поле», – сказал бывший форвард «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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