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Павел Погребняк: «Ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву оправдана. Много слов сказано, пусть доказывает теперь»

Павел Погребняк высказался о ситуации Александра Соболева в «Зените».

Ранее КДК РФС наложил штраф на «Зенит» из-за поведения болельщиков, оскорблявших Соболева во время матча Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1).

– Есть ли для вас какая-то параллель между вашим переходом в «Зенит» и трансфером Соболева?

– Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано – пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана.

– Есть вероятность, что эта ненависть прекратится?

– Вы же видели, что было в матче с «Акроном» в Кубке. Сколько лет Дзюба провел в «Зените»? Причем это были не самые плохие сезоны, он много забивал. Тем не менее, болельщики не очень тепло его приветствовали. Есть принципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака».

Когда игрок переходит из одной команды в другую, начинается негатив. Его необходимо потушить. Как? Хорошей игрой и голами, – сказал экс-форвард «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoПавел Погребняк
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
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