Тренер «Зенита» Оливейра: «Соболев умеет забивать. Саша точно поможет нам до конца сезона»
В «Зените» уверены, что Александр Соболев поможет команде.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. За петербургский клуб форварда провел 8 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
– В чем целесообразность трансфера Соболева, если в команде есть Лусиано?
– Я уже говорил, что Соболев – игрок с русским паспортом, который умеет забивать. Мы не используем Лусиано как чистого нападающего. Саша будет конкурировать с Кассьеррой на этой позиции. Уверен, что он точно поможет нам до конца сезона, это игрок хорошего уровня, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
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