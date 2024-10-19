Тренер «Зенита» Оливейра: «Соболев умеет забивать. Саша точно поможет нам до конца сезона» 

В «Зените» уверены, что Александр Соболев поможет команде.

Соболев перешел в «Зенит » из «Спартака» в августе. За петербургский клуб форварда провел 8 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

– В чем целесообразность трансфера Соболева, если в команде есть Лусиано?

– Я уже говорил, что Соболев – игрок с русским паспортом, который умеет забивать. Мы не используем Лусиано как чистого нападающего. Саша будет конкурировать с Кассьеррой на этой позиции. Уверен, что он точно поможет нам до конца сезона, это игрок хорошего уровня, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра .