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Пети о Палмере: «В СМИ много шума вокруг молодых талантов. Коул хорош, но пока далек от мирового класса – он еще ничего не достиг»

Эммануэль Пети считает, что Коула Палмера рано называть игроком мирового класса.

– Вас не беспокоит, что неудачный матч с «Ливерпулем» может подорвать карьеру Коула Палмера? Не повлияет ли на его форму шумиха вокруг него?

– Нет, я так не думаю. Палмер провел очень хороший прошлый сезон, но неудачно начал нынешний и хорошо проявил себя в сентябре.

СМИ поднимают много шума вокруг молодых талантливых игроков. Палмер очень хорош, но он еще не стал лучшим игроком международного класса – это тот уровень, которого ему нужно достичь.

Он демонстрирует многообещающие навыки, зрелость и индивидуальные качества, но, честно говоря, он еще ничего не достиг и на сегодняшний день далек от мирового уровня, – сказал бывший игрок «Челси» в интервью Genting Casino.

Опубликовала: Анна Сунцова
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
Эммануэль Пети
logoКоул Палмер
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