Палмер о «Золотом мяче»: «Верю, что смогу выиграть его благодаря упорному труду и стабильности! Это было бы потрясающе»

Коул Палмер верит, что может выиграть «Золотой мяч» в будущем.

– Тебя включили в шорт-лист на «Золотой мяч» – стало ли это сюрпризом и возможно ли для тебя выиграть этот трофей?

– Для меня было неожиданностью получить признание на таком уровне в самом начале моей карьеры. Это огромная честь.

Выиграть его было бы потрясающе, и я верю, что с упорным трудом и стабильностью я смогу этого добиться! – заявил полузащитник «Челси » и сборной Англии.

С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.