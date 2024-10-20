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Палмер о «Золотом мяче»: «Верю, что смогу выиграть его благодаря упорному труду и стабильности! Это было бы потрясающе»

Коул Палмер верит, что может выиграть «Золотой мяч» в будущем.

– Тебя включили в шорт-лист на «Золотой мяч» – стало ли это сюрпризом и возможно ли для тебя выиграть этот трофей?

– Для меня было неожиданностью получить признание на таком уровне в самом начале моей карьеры. Это огромная честь.

Выиграть его было бы потрясающе, и я верю, что с упорным трудом и стабильностью я смогу этого добиться! – заявил полузащитник «Челси» и сборной Англии.

С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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logoКоул Палмер
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