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  • Хассельбайнк о Палмере: «Один из лучших игроков в мире, когда в ударе – работает все, что бы он ни делал. Исключительный талант, единственная слабость – игра головой»
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Хассельбайнк о Палмере: «Один из лучших игроков в мире, когда в ударе – работает все, что бы он ни делал. Исключительный талант, единственная слабость – игра головой»

Джимми Флойд Хасселбайнк восторгается игрой Коула Палмера.

«Коул Палмер входит в число лучших игроков в мире, когда он в ударе – работает все, что бы он ни пытался сделать.

Он играет инстинктивно, и это работает. Он исключительный игрок и талант. Ему не нужно много, он просто хочет играть в футбол.

Он напоминает мне уличного футболиста из прошлого, я боялся, что их не останется, но он вернул это. Его единственная слабость, которую можно назвать, – это игра головой. Но он может пасовать, забивать, ассистировать и бить штрафные. Он исключительный», – заявил бывший нападающий «Челси» в интервью BoyleSports.

Палмер – самый результативный в АПЛ в 2024-м. Безумный старт сезона!

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoЧелси
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
logoпремьер-лига Англия
logoКоул Палмер
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