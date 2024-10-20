Хассельбайнк о Палмере: «Один из лучших игроков в мире, когда в ударе – работает все, что бы он ни делал. Исключительный талант, единственная слабость – игра головой»

Джимми Флойд Хасселбайнк восторгается игрой Коула Палмера.

«Коул Палмер входит в число лучших игроков в мире, когда он в ударе – работает все, что бы он ни пытался сделать.

Он играет инстинктивно, и это работает. Он исключительный игрок и талант. Ему не нужно много, он просто хочет играть в футбол.

Он напоминает мне уличного футболиста из прошлого, я боялся, что их не останется, но он вернул это. Его единственная слабость, которую можно назвать, – это игра головой. Но он может пасовать, забивать, ассистировать и бить штрафные. Он исключительный», – заявил бывший нападающий «Челси » в интервью BoyleSports.

Палмер – самый результативный в АПЛ в 2024-м. Безумный старт сезона!